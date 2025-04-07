Manisa’nın Alaşehir ilçesinde oto tamirci kalfası olarak çalışan Soner Arık (28) evlerinin yakınındaki boş bir arazide ölü bulundu.

Olay dün gece Manisa’nın Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesinde saat 20.30 sıralarında yaşandı. Hacıbey Mahallesi’nde ikamet eden Soner Arık’ın, iş çıkışı evine gitmediği öğrenildi. Soner Arık’ın evine yakın boş bir arazide yerde yatan bir şahsın olduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini tespit ederken, savcılığın olay yeri incelemesinden sonra Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Soner Arık’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıbba sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk tespitlerine göre Soner Arık’ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmadığı öğrenildi. Evli olan Arık’ın Alaşehir Sanayi sitesinde bir oto tamirhanesinde kalfa olarak çalıştığı ve ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.