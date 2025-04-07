Denizli Emniyet Müdürlüğünün Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlediği ’Polis’ konulu "Ezberden Şiir Okuma", "Resim, Şiir ve Slogan" ile "Sesimiz Emniyette" ses yarışmasının finalleri yapılacak.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı münasebetiyle Denizli Emniyet Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu, 09 Nisan 2025 günü saat 14:00’de Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonunda, polis konulu "Ezberden Şiir Okumasının" finali ve ödül töreni ile "Resim, Şiir Yazma ve Slogan" yarışmalarının ödül töreni yapılacak. Aynı zamanda 11 Nisan 2025 günü saat 20.00’de Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonunda konuk jüri üyesi Sanatçı Kutsi’nin katılımlarıyla "Sesimiz Emniyette" isimli ses yarışmasının finali yapılacağını duyurdu.