Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan toplu sünnet için kayıtlar devam ediyor. Başkan Doğan, "İlçemizde fırsat eşitliği için çalışıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nce daha önce dört kez düzenlenen toplu sünnet etkinliğinin beşincisi bu yıl gerçekleştirilecek. Merkezefendi’de ikamet eden dar gelirli ailelerin 5 yaş ve üzeri erkek çocuklarının faydalanabileceği toplu sünnete kayıt başvuruları devam ediyor. 15 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan başvurular https://www.merkezefendi.bel.tr/sunnet/ adresi üzerinden yapılacak. Detaylı bilgi almak isteyen Merkezefendili vatandaşlar 444 8 662 numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi alabilir.