Okul Sporları Satranç Grup Şampiyonası, 07-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. Pamukkale Satranç Salonu’nda gerçekleşecek şampiyonaya, 10 ilden 76 takım, toplamda 450 sporcunun katılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Satranç Grup Müsabakaları; Gençler, Yıldızlar, Küçükler kategorilerinde Denizli’nin ev sahipliğinde Pamukkale Satranç Salonunda yapılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize edeceği müsabakalarda, 10 farklı ilden 76 takım 450 sporcu yarışacak. Türkiye Şampiyonası bileti için yarışacak takımlar; Satranç branşında Türkiye’nin en prestijli tesislerinden biri olan Pamukkale Satranç Salonunda beş gün boyunca hamle yapacak. Organizasyona ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde hazırlıklar sürerken İl Müdürü Süleyman Erdoğan, şampiyonada hamle yapacak tüm takımlara ve sporculara başarılar diledi.

Yarışmaların teknik toplantısı ise 07 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 14.00’te Pamukkale Yurdu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşeceği belirtildi.