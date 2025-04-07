Bursa Osmangazi Belediyesi, düzenlemiş olduğu Nihavend'den Segah’a Bursamız konseri ile sanatseverlere unutulmaz bir akşam sundu. Solist Zeynep Kır’ın sahne aldığı konserde segâh ve hüzzam makamlarından seçkin parçalar seslendirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, düzenlemiş olduğu kültür sanat etkinlikleri kapsamında Nihavend’den Segah’a Bursamız konserini Bursalı sanatseverler ile buluşturdu. Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen konsere, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ev sahipliği yaptı. Konsere, Bursalı sanatseverlerin ilgisi büyük oldu.

Seçkin bir repertuarla dinleyicilerin karşısına çıkan solist Zeynep Kır, ‘Duydum ki unutmuşsun’, ‘Bak yeşil yeşil’, ‘Ben seni unutmak için sevmedim’ ve ‘Hatırla sevgili’ gibi Türk Sanat Müziği'nin sevilen ve unutulmayan eserlerini seslendirdi.

Türk Sanat Müziği’nin klasikleşmiş eserlerinin büyük bir ustalıkla seslendirildiği konserde, dinleyiciler zaman zaman eserlere eşlik ederek müziğin büyüsüne kapıldı. Solist Zeynep Kır ve saz sanatçılarının sergilediği performans, seyircilerden büyük beğeni topladı. Geceye yoğun ilgi gösteren müzikseverler, konser sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.

Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Cemile Yılgör, konser sonunda tüm orkestra üyeleri adına solist Zeynep Kır’a teşekkür çiçeği takdim etti.