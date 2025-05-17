Denizli’nin Çivril ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor.

Denizli’nin Çivril ilçesi Irgıllı Mahallesinde, otluk alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangını söndürmek için Çivril ve Çal ilçelerinden ekipler sevk edildi. Yangına kontrol altına almak için Çivril Orman İşletme Şefliğinden 1 arazöz, Çal Orman İşletme Müdürlüğünde 1 arazöz, 1 kepçe, 1 greydar olmak üzere toplamda 10 personel sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çabaları devam ediyor.