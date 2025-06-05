Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kurban Bayramı öncesinde personeliyle bayramlaştı. Başkan Doğan, "Merkezefendimizin gelişip güzelleşmesi ve hemşerilerimizin refahı için büyük bir emek ve fedakarlıkla çalışan ekiplerimize teşekkür ediyor, kendilerine ve kıymetli ailelerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kurban Bayramı öncesinde çalışma arkadaşları ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Başkan Yardımcıları Hüdai Tirit ve Emrah Karan, birim amirleri ve çalışanlar katıldı. Başkan Doğan, çalışma arkadaşlarıyla tek tek selamlaşarak bayramlarını kutladı.

"Hemşerilerimizin refahı için büyük bir emek ve fedakarlıkla çalışıyoruz"

Önceliğin her zaman Merkezefendililere hizmet etmek ve hizmet kalitesini artırmak olduğunu belirten Başkan Doğan, "Merkezefendimizde bayramlaşma artık bir gelenek oldu. Bu bayramlaşmalar bizler için çok özel ve önemli. Merkezefendi’de hemşehrilerimizin daha iyi şartlarda, daha sağlıklı, huzurlu, mutlu, demokratik, çağdaş ve özgürce yaşayabilmesi için çalışıyoruz. Her gün gücümüze güç katarak, hemşehrilerimizin güvenini ve kalbini kazanarak hep birlikte ilçemize hizmet ediyoruz. Merkezefendi’mizin gelişip güzelleşmesi ve hemşerilerimizin refahı için büyük bir emek ve fedakarlıkla çalışan sizlere teşekkür ediyor, size ve kıymetli ailelerinize sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum" diye konuştu.