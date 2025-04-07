Denizli Turizmi İçin Yapay Zeka Sohbet Robotu projesi, dijital dönüşüm alanında önemli bir adım atarak destek almaya hak kazandı.

Denizli’nin turizm potansiyelini, yapay zeka sohbet robotu modelleri ile güçlendirmeyi hedefleyen Prof. Dr. Serkan Bertan yürütücülüğünde geliştirilecek olan Yapay Zekâ Sohbet Robotu Projesi, Denizli’nin turizm değerlerini etkili bir şekilde tanıtmakla birlikte, turizm alanında dijitalleşmenin ve yapay zekâ sohbet robotu modellerinin yaygınlaştırılmasına da katkı sağlamayı planlıyor.

Yapay zeka sohbet robotunun sürdürülebilir turizm anlayışı ile kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Prof. Dr. Serkan Bertan’ın 2024 yılında bin Türk Lirası bütçe ile geliştirdiği "Denizli Sesli Rehber Mobil Uygulaması", Denizli’nin sahip olduğu turizm değerlerini daha erişilebilir olması ile bölge turizmine katkı sağlamanın yanı sıra, üniversite ve sektör iş birliklerinin artırılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın dijital altyapısının güçlendirilmesi açısından da önem taşıyor.

"Denizli Sesli Rehber Mobil Uygulaması" ve Denizli ilinde ortalama kalış süresi ve doluluk oranlarını artırmak, turizmi kırsal alanlara ve yıl geneline yaymak için "Denizli Dijital Turizm Haritaları" projelerini gerçekleştiren Yapay Zeka Sohbet Robotu projesi ile Denizli turizminin geleceğine yön verecek önemli bir adım olarak değerlendirilirken bölgenin daha fazla tanınmasına, sürdürülebilir kırsal kalkınmaya ve ortalama kalış süresinin artırılmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.