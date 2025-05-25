Denizli’nin Bekilli ilçesinde, temizlik çalışmaları için kullanılan traktör arkası süpürme makinesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Süpürge makinesini çalan şahıslar çaldıkları makineyi Çal İlçesi Akkent Mahallesine götürdüler ve mahallede makinanın takılı olduğu traktörü devirerek kaza yaptılar.

Olay, sabah saatlerinde Denizli’nin Bekilli İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; pazar yeri mevkiinde duran traktöre takılan süpürme makinesinin yerinde olmadığı fark edildi. Belediye tarafından bulunulan ihbar üzerine jandarma ekipleri kayıp makinayı arama çalışması başlattı. Şüphelilerin, belediyeye ait süpürme makinesini bir başka traktöre bağlayarak çaldıkları, Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’ne kadar gittikleri ancak burada kaza yaparak traktör ve makineyi yan devirdiler. Kaza sonrası olay yerinden kaçan şüpheliler jandarma ekiplerinin detaylı çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bekilli Belediye Başkanı Önder Demir sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Traktörümüz ve süpürme makinemiz sabah saatlerinde pazar yerinde park halindeyken çalındı. Zanlılar, Çal Akkent Mahallesi’nde kaza yapınca güvenlik güçlerimiz tarafından yakalandı ve şu anda adalete hesap veriyorlar. Biz de gerekli suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

Bekilli Belediyesi, yaşanan hırsızlık olayı nedeniyle sorumlular hakkında, hem ceza almaları hem de kamu malına verilen zararın tazmini için resmi şikâyette bulundu.