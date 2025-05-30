Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yarın beklenen yerel kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı Meteoroloji Müdürlüğü, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı uyardı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yarın saat 12.00’den sonra beklenen yerel kuvvetli sağanak yağışların, aşkam saat 21.00’den sonra etkisinin kaybetmesinin tahmin edildiği bildirildi.