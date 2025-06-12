Pursaklar Belediyesi tarafından hizmet veren Endemik Vadi il genelinde eğitim gören öğrencilerin ilgi odağı oluyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırıldığı günden bu yana Ankara’nın kültürel mirasına ev sahipliği yapan, endemik bitki ve endemik hayvanlar başta olmak üzere çeşitli hayvan türlerinin yer aldığı Endemik Vadi’ ye, ülke genelindeki ilk, orta, lise okulları ve lisans eğitimi gören öğrencilerin, sosyal, kültürel ve bilimsel gezileri devam ediyor.

İl genelindeki okullardan gelen öğrenciler, Ankara’ya özgü endemik bitkiler, Ankara keçisi, Ankara kedisi, Ankara güvercini ve Ankara tavşanının bulunduğu alanları gezerken, Endemik Vadi içerisinde bulunan, dekoratif figürlerin yer aldığı Orman Köyünde çeşitli aktiviteler yaparak keyifli vakit geçirdi.

"Öğrenciler Endemik Vadimizde; Ankara Kedisi, Ankara Tavşanı, Ankara Takla Güvercini, Ankara Keçisini yakından tanıma fırsatını yakalıyor"

Öğrencilerin Endemik Vadi’de Ankara’nın kültürel değerlerini yakından görme ve tanıma fırsatı bulduğunu ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Endemik Vadimiz 7’den 70’e yaş farkı gözetmeksizin tüm Ankara halkının büyük ilgisi ile karşılaşmaya devam ediyor. Ankara’nın kültürel mirasına sahip çıktığımız ve vadimizde bulunan Ankara’nın 4 beyazı diye adlandırdığımız; Ankara Kedisi, Ankara Tavşanı, Ankara Takla Güvercini, Ankara Keçisini yakından tanıma fırsatını yakalıyor. Ankara’mıza özgü olan endemik bitki çeşitliliğimiz hakkında bilgi alarak endemik ve aromatik bitkileri inceleme fırsatına da sahip oluyor. Buna ek olarak Endemik Vadimizin içine kurduğumuz ve doğallığı ile huzur veren Orman Köyümüzde vakit geçirmenin tadına varıyorlar. Dolu dolu bir gün ve hoş vakit geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi Endemik Vadimize davet ediyorum" dedi.