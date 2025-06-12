Bolu Orman Bölge Müdürlüğü personelleri, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, sağlık taramasından geçti.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü revir odasında bir sağlık taraması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde, İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından orman personelinin boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Elde edilen verilere göre beden kitle indeksi hesaplanarak, personele sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı. Kampanya kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın, bireylerin ideal kilolarını öğrenerek sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını amaçladığı belirtildi.

Yetkililer, toplum genelinde sağlıklı yaşam bilincinin artırılması hedefiyle uygulamanın farklı kurumlarda da devam edeceğini ifade etti.