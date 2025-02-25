Amasya’da yaşayan çiftçi Serkan Karakuş, sabah erkenden kalkıp ahırındaki hayvanlarını besleyerek bakımlarını yaptığı renkli anların hızlandırılmış görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Odun ve kömür attığı kaloriferi yaktıktan sonra ahıra girip büyükbaş hayvanlarının altını temizleyen evli ve 3 çocuk babası Serkan Karakuş, ardından çuvallardaki yemleri dağıtıyor. Kümesteki tavuk ile horozları da yemlemesi sonrası kediler ve köpeğini de besleyen deneyimli çiftçi, ineklerin sütünü sağıyor. Annesiyle buluşturduğu buzağısını beslenme saatinin ardından kucaklayıp yerine götüren Karakuş, kendisini dikkatle takip eden kedilere de süt vermeyi ihmal etmiyor.

Gümüşhacıköy ilçesinde bağlı Hacı Abdullah Kışlası mevkisindeki evlerinin bahçesinden karlı havada sulanmaya çıkan büyükbaş hayvanların tekrar ahıra dönmesiyle noktalanan renkli anlar detaylarıyla kameraya kaydedildi.

Günlük yaşantısının bu şekilde sürdüğünü anlatan Serkan Karakuş, "İneklerimi, hayvanlarımı seviyorum. Onlarla konuşuyorum. Her gün bu işleri severek yapıyorum" diye konuştu.