Düzce’de özellikle üniversitenin yeni akademik yılı öncesi Emlakçılar Derneği, daire sahiplerinin kendilerini emlakçı gibi gösterip, öğrencilerden komisyon aldığı yönünde ihbarlar sonrası üniversite bölgesinde korsan emlakçı avına çıktı.

Lisanslı emlakçıların tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyaran Dernek Başkanı Ömer Kaya, "Ev sahiplerini kendileri dahi bulsa gelip burada ofislerde sözleşme yapsınlar. Burada ücret ödemeden sözleşme yapabilirler. Yeter ki mağduriyet olmasın" dedi.

Düzce’de 2025-2026 akademik yılı öncesi üniversiteyi kazanarak evlerde kalmak isteyen ve ev kiralamaya çalışan öğrenciler bazı fırsatçıların tuzağına düşüyor. Bazı ev sahipleri, kendilerine ait evleri kiralarken, emlakçı gibi öğrencilerden bir kira peşin, bir kira depozito ve emlakçı komisyonu istiyor. Ev sahipleri, evlerini kiralarken en fazla 2 kira bedeli alabilecekken bu bedeli 3’e çıkarıyor.

Konuyla ilgili sık sık şikayet alan Düzce Emlakçılar Derneği Yönetimi, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı ve kiraladığı Konuralp bölgesinde saha çalışması yaptı. Özellikle sahibinden kiralık ev ilanı asılan daireleri inceleyen dernek üyeleri, hem kiracıları hem mal sahiplerini uyardı.

Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kayan, bu konuda şikayet aldıklarını dile getirerek, "İhbarlar alıyoruz, şikayetler alıyoruz. Bugün sahadayız. Öğrencilerin yoğun olduğu Konuralp bölgesindeyiz. Burada genelde öğrenciler konakladığı için sorun bu bölgede oluyor. Şikayetler geldi, öğrenciler mağdur edilmeye çalışıldı. Dernek olarak saha çalışması yaparak şikayetleri değerlendiriyoruz. Burada bazı arkadaşlar, ellerinde 3-5-10 1+1 daireleri olan mal sahipleri, kendilerini arayan kiracı adaylarına genelde il dışından gelen öğrenci evlatlarımıza evleri kiralarken kendilerini emlakçı konumuna sokuyorlar. Zaten biz emlakçı işi yapıyoruz diyorlar. Bir de komisyon vereceksiniz diyorlar. Bazı insanlar eve ulaşabilmek için veriyor. Ama bu yasal değil. Ahlaki değil. Çünkü o insanlar emlakçı da değil. Böyle bir çaba içindeler" dedi.

"Bazı ev sahipleri yarı emlakçı komisyon ücreti istiyor"

Bazı ev sahiplerinin de kiracılardan yarı emlakçı komisyon ücretini istediklerini vurgulayan Kaya, "Bazıları da biz bu konutu emlakçılara kiralaması için vermiyoruz. Siz emlakçı aracılığı ile tutsaydınız bir kira komisyon ödeyecektiniz. Gelin siz emlakçıya vereceğiniz komisyon ücretinin yarısını bana verin diye şart koşuyor. Bu da uygun değil. Biz bunların önüne geçmek için zaman zaman halkımızı uyarıyoruz. Tam okulların açılma dönemi, tam fırsatçıların dönemi. Bunların tam hortladığı dönemler. Biz üniversite bölgesinde, buraya okumak için gelen evlatlarımızın tutacakları ev konusunda yaşayacakları sorunların tespiti için tam saha alandayız. Düzce’ye okumak için gelen öğrenciler ve öğrenci aileleri, eğer burada bir konut kiralama ihtiyacı varsa bu bölgede lisanslı ve kaliteli emlak ofislerimiz var. Bunlardan destek alsınlar. Bu ofislerimizin yetki belgeleri de var. Ev sahiplerini kendileri dahi bulsa gelip burada ofislerde sözleşme yapsınlar. Burada ücret ödemeden sözleşme yapabilirler. Yeter ki mağduriyet olmasın" ifadelerini kullandı.

"Öğrenci sayısına göre kira istenemez"

Dernek Başkanı Kaya son olarak ev sahiplerinin evlerinde kalan kiracı sayısına göre kira bedeli isteyemeyeceğini dile getirerek, "Öğrenci sayısına göre kira isteyen ev sahipleri var. Yapamazsınız kardeşim. Burada yurt dışından gelen yabancı öğrencilerde okuyor. Yerli 10 lira, yabancı oldu mu 15 lira. Bunları da yapmayın kardeşim. Kaç kişi kalacaksınız diye soruyorlar. Burada 1+1 dairelerde çok kalsa iki öğrenci kalır. Kişi sayısına göre kira belirlemişler. Kişi başına 7 bin 500 lira kira ücreti istiyorlar. 3 kişi kalacaksa 22-25 bin lira para yapıyor. Bunların önüne geçmek için öncelikle Düzceliler olarak bizler buraya okumaya gelen evlatlarımıza sahip çıkacağız. Kanunların emrettiği gibi dosdoğru olacağız. Ne sorun yaşayacağız, ne sorun yaşatacağız. Bu konuda mağdur olan kim varsa Düzce Emlakçılar Derneği’ne hiç sakınmadan hiç korkmadan gelsin. Biz onlar adına gereken tüm işlemleri yapacağız. Bir kira depozito bir de ilk ayın kirası en fazla iki kira bedeli talep edebilir. Birisi depozito bedeli, birisi ön kiradır. Bunun dışında 3 aylık peşin, 5 aylık peşin talep edemez. 100 günün altında evler kiraya verilemez. 1 haftalık, 10 günlük kiralayamazlar. Bu pansiyonculuk olur. Turizm belgesi gerekir. Burada vatandaş kredi kartının banka ödemesine göre kiracıdan kira talep ediyor. Serbest piyasa var ama genel ticarete etki ediyorsa, suçtur. Sizden bir kiradan fazla kira isteyen ev sahibini şikayet edin. Ticaret İl Müdürlüğü’ne, Emlakçılar Derneği’ne, CİMER’e her yere şikayet edin hakkınızı arayın" şeklinde konuştu.