Sahne şovları ve güçlü vokaliyle müzik dünyasında adını hızla duyuran Aybüke Albere, 2025 yazında Türkiye’nin dört bir yanında verdiği konserlerle hayran kitlesini genişletti. Yoğun bir yaz sezonunu geride bırakan genç yıldız, kış sezonunun ilk konserini İstanbul’da verdi.İSTANBUL (İGFA) - Yeni neslin parlayan yıldızlarından Aybüke Albere, bu yıl sahnelerin en çok aranan isimlerinden biri olmayı başardı.

Güçlü sahne performansı ve enerjisiyle adından sıkça söz ettiren genç sanatçı, yoğun geçen yaz sezonunun ardından kış sezonunun ilk konserini dün akşam İstanbul’da özel bir gecede gerçekleştirdi.