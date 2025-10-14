Samsun’da elektrikli araç teknolojileri alanında nitelikli iş gücü yetiştirilmesini hedefleyen ’Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi Projesi’ kapsamında atölye kurulum süreci tamamlanma aşamasına yaklaştı.

Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destekleniyor.

Atölye donanımı teslim edildi

Elektrikli araç teknolojilerine yönelik eğitimlerin verileceği atölyenin kurulumunda kullanılacak tüm ekipmanlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ulaştı. Atölyeye; Elektrikli Araç Eğitim Seti, Batarya ve Şarj Eğitim Seti, Motor ve Jeneratör Eğitim Seti, Şarj İstasyonu Paneli Eğitim Seti, Bakım ve Eğitim Tezgâhı, Hibrid Araç Eğitim Seti, Şarj Sistemleri Eğitim Seti ve 8 Enerji Üniteli Masa kurulumu yapıldı. Tüm makine ve ekipmanlar teslim alınarak eğitim altyapısı oluşturuldu.

Otomotiv sektörünün geleceği için önemli bir adım

Elektrikli araç teknolojileri, hem yeşil dönüşüm hem de sanayide dijitalleşme süreçlerinin merkezinde yer alıyor. Bu alanda yetiştirilecek nitelikli insan kaynağı, otomotiv sektörünün geleceğini belirleyen en kritik unsurlardan biri olarak görülüyor. Proje ile elektrikli araç teknolojileri alanında uygulanabilir, güncel içeriklere sahip eğitim programları oluşturularak, gençlerin sadece teorik değil, uygulamalı olarak da sektörel yetkinlik kazanması hedefleniyor.

Bu merkez sayesinde; 220 genç kursiyer, elektrikli araç teknolojileri konusunda mesleki eğitim alacak, OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin altyapısı güçlenecek, dezavantajlı bireylerin mesleki beceri edinimi desteklenecek ve bölgeye elektrikli araç teknolojileri alanında nitelikli iş gücü kazandırılacak.

OKA’dan güçlü destek

Toplam 6 milyon TL bütçeye sahip olan proje, yüzde 90 oranında OKA tarafından finanse ediliyor. OKA SOGEP desteğiyle yürütülen proje, Samsun’un elektrikli araç teknolojileri ekosisteminde üretim, bakım ve eğitim kapasitesini bir araya getiren örnek bir model oluşturacak.