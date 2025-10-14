Kağıthane Belediyesi’nin 2026 Mali Yılı Performans Programı ve 2026 Mali Bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. 2026 yılı bütçesi 6 milyar 917 milyon 920 bin TL olarak belirlendi.

Kağıthane Belediyesi’nin 2026 Mali Yılı Performans Programı ve 2026 Mali Bütçesi, Belediye Meclisi’nde yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edildi. 2026 yılı bütçesi 6 milyar 917 milyon 920 bin TL olarak belirlendi. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in göreve geldiği tarihten bugüne kadar bütçe gerçekleştirme oranı ise yüzde 90’a ulaştı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Belediye Meclisi’nde 2026 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, yeni dönem hedeflerini ve ilçede hayata geçirilen projeleri değerlendirdi.

"Umutlu bir Kağıthane için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Öztekin konuşmasında, "Kağıthane’nin yüzölçümünü 16 kilometre kareden 20 kilometre kareye çıkararak ilçemize 4 kilometrelik yeni orman alanı kazandırdık. Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurduk, akredite arama kurtarma ekibimizi oluşturuyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 17 bin 600 bağımsız bölümü tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli konutlara kavuşturduk. Göreve geldiğimizde söz verdiğimiz 53 projeyi hayata geçirerek sadece vaatleri değil güveni de inşa ettik; zamanla ihtiyaçları daha iyi anlayarak proje sayımızı 150’ye yaklaştırdık. Meydanlarımız, parklarımız, yürüyüş ve bisiklet yollarımız, millet kıraathanelerimiz, bilim merkezlerimiz, engelli ve yaşlı merkezlerimiz ile sokak hayvanları için rehabilitasyon tesislerimiz ilçemizin yeni yaşam merkezlerini oluşturdu. Sadabad Sarayı Duvarları ve Kağıthane Kasrı restorasyonlarıyla tarihimize sahip çıkarken Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Hamidiye Millet Bahçesi gibi projelerle ilçemizi yemyeşil bir yaşam merkezine dönüştürdük. Son 6 yılda 50 bin yeni ağaç diktik. Maharetli Eller Çarşısı, Gündüz Hizmet Merkezleri, İstihdam Noktası, Uzay Evi, çocuk yuvaları ve gençlik merkezlerimizle her yaştan vatandaşımıza hizmet veriyoruz. 8 yeni okul ve 1 meslek lisesiyle eğitim altyapımızı güçlendirdik. 764 bin metrekare yol yeniledik. 110 kilometre fiber altyapı döşedik. Kâğıthane artık doğaya saygılı, teknolojiyle uyumlu ve sürdürülebilir bir şehir. İstanbul’un en borçsuz belediyelerinden biri olarak bu yılı da denk bütçeyle kapatıyoruz. Kâğıthane’de bugün sadece binalar değil güven, komşuluk ve yaşam kültürü inşa ettik. Dünden daha güzel yarından daha umutlu bir Kağıthane için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.