İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde gündeme gelen ‘Bisiklet Taksi’ uygulaması önergesi kentte tartışmaya neden oldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, projeye "şartlı destek" vereceklerini ifade etti. ‘Taksi’ ibaresinin kaldırılmasını isteyen Özkan, "Bu uygulama ’İz Bisiklet’ olarak adlandırılsın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısında gündeme gelen ‘Bisiklet Taksi’ uygulaması önergesi, oylama sonucunda Ulaşım ve Esnaf Komisyonlarına havale edildi. Proje, mecliste ve kent kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, tartışmaların odağında İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan’ın açıklamaları yer aldı.

Endişe büyük oranda giderildi

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erkan Özkan, İzmir’deki trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, "Biz yeniliklere açık bir meslek kuruluşuyuz. Ancak bu yeniliğin neler getirip neler götüreceğine bakmak gerekiyor. İzmir’in şu anda en büyük sorunlarından biri trafik yoğunluğu. Hele hele ana arterlerde, Alsancak, Basmane, Konak gibi bölgelerde trafik sabah ve akşam saatlerinde çile haline geldi. Bu sorun halledilmemişken böyle bir projenin hayata geçirilmesini çok doğru bulmuyorum" dedi. Özkan, ilk etapta odaya gelen bilgilere göre projeye temkinli yaklaştıklarını ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın mecliste yaptığı açıklamaların ardından endişelerinin büyük oranda giderildiğini belirtti.

"Şartlı destek veririz, toplu ulaşıma alternatif olmasın"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ın projeyi detaylı şekilde anlattığını söyleyen Özkan, "Sayın Tugay’ın açıklamalarını dinledik. Kendisi, bu uygulamanın şehrin ana arterlerinde toplu ulaşıma bir alternatif olmayacağını, daha çok turistik bölgelerde, sahil şeritlerinde, yaşlı vatandaşlarımızın veya ziyaretçilerin nostaljik bir ulaşım aracı olarak kullanabileceğini belirtti. Bu yaklaşımı destekliyoruz. Biz de bu projeye şartlı destek veririz, ama kesinlikle toplu ulaşıma alternatif bir ‘taksi’ gibi lanse edilmemeli" diye konuştu.

"Kültürpark, Sasalı ve İnciraltı gibi alanlarda uygulanabilir"

Projenin nerelerde uygulanabileceğine dair örnekler veren Özkan, "Kültürpark içerisinde geçmişte nostaljik bir kara tren vardı. Aynı mantıkla, Kültürpark, Sasalı Doğal Yaşam Parkı veya İnciraltı alanı gibi yerlerde turistler veya yaşlı vatandaşlarımız için bu proje güzel bir hizmet olabilir. Ancak şehir merkezinde ticari taksi faaliyeti gibi sunulmasına karşıyız" dedi.

"Taksi ibaresi esnafı rahatsız ediyor"

Özkan, projenin ismindeki "taksi" kelimesinin taksici esnafını rahatsız ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Taksi kelimesi maalesef son zamanlarda herkes tarafından çok farklı alanlarda kullanılmaya başlandı. Bu da mesleğimizin itibarı üzerinde olumsuz bir algı oluşturuyor. Esnafımız bundan psikolojik olarak rahatsız. Sayın Başkan da bu konuda duyarlılık gösterdi ve ‘taksi ibaresi tartışılabilir’ dedi. Biz de bu projenin İz Bisiklet ya da İzmir Bisiklet adıyla yürütülmesini istiyoruz. Belediyemizin İzulaş, İzsu, İzbeton gibi iştirakleri var, bu da aynı şekilde değerlendirilebilir."

"Esnafın tepkisi anlaşıldı, duyarlılık gösterildi"

Özkan, Başkan Tugay’ın gösterdiği sağduyudan dolayı teşekkür ederek, "Sağ olsun Sayın Tugay, bizim hassasiyetlerimizi dikkate aldı. Projenin toplu ulaşımın bir parçası değil, nostaljik ve çevreci bir uygulama olduğunu açıkladı. Esnafımız da bu açıklamalardan sonra rahat bir nefes aldı. Zaten hayat şartlarının ağır olduğu, taksici esnafının ekonomik olarak zorlandığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle mesleğimize alternatif oluşturacak projelere temkinli yaklaşıyoruz. Ama bu proje ticari değil, turistik amaçlı olacaksa biz buna karşı değiliz" ifadelerini kullandı.

Tugay’dan çevre dostu vurgusu, Tuncay Özkan’dan "kölelik" tepkisi

Mecliste tartışmalara neden olan önergeye ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, projenin çevreci yönüne dikkat çekti. Tugay, "Londra, Milano gibi şehirlerde buna benzer bisiklet taksi uygulamaları var. Şehrin belli bölgelerinde özellikle turistlerin çevreyi izlemelerini sağlayan bir ulaşım şekli bu. Taksiler elektrikli olacak, muhtemelen sezonluk olarak kullanılacak. En temel amaç, şehre egzozuyla havayı kirletmeyen, turistler için keyifli bir gezi imkânı sunan bir alternatif oluşturmak" dedi.

Ancak CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, projeye sert tepki göstererek, "Kölelik 100 yıl önce kalktı. Atatürk sayesinde bu topraklardan. Bisikletli versiyonunu İzmir’de kim hortlatmak isterse karşısındayım" ifadelerini kullandı.

Tugay, bu eleştirilere üstü kapalı yanıt vererek, "Taksilerin alternatifi görülmemesi gerek. Kölelik diye yorumlar okudum, çok anlamsız bir eleştiri. Bu elektrikli bir araç, bisiklet yollarından ve yayalaştırılmış bölgelerde gidebilen bir araç olacak" açıklamasında bulundu.