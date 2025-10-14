Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ortak akıl anlayışı ve istişare kültürüyle çalışarak vatandaşların taleplerini karşılayan eser ve hizmetleri ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Başalan Mahallesi’nde vatandaşlarla ve pazar esnafıyla bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ettiklerini kaydetti. Canik’te ortak akıl anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizi geleceğe taşıyoruz" dedi.

Talepleri yerinde dinliyor

Vatandaşların taleplerini dikkatle dinlediklerini, talep ve öneriler doğrultusunda çalışmalara yön verdiklerini ve çalışmaların her aşamasında vatandaşları bilgilendirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyor, Canik’imizi ortak akılla geleceğe taşıyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini ve önerini yerinde dinliyoruz. Mahalle buluşmalarımızla ve hanelerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hemşehrilerimizin taleplerini dinlerken, aynı zamanda yapılacak çalışmalara yönelik istişareler gerçekleştiriyoruz. Canik’imizde hâkim kıldığımız istişare kültürüyle ayrıca çalışmalarımızın aşamalarıyla ilgili hemşehrilerimize bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Ortak akıl anlayışıyla hareket ederek örnek eser ve hizmetleri ilçemize kazandırıyoruz. Ortak akıl anlayışı, istişare kültürü ve eşit hizmet ilkemizle sevdamız Canik için durmak, yorulmak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaret programına AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran da katıldı.