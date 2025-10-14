Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden (OMÜ) 3 akademisyen tarafından geliştirilen ve patenti alınan ’Ana Arı Üretim Aparatı’, arıcılıkta sürdürülebilir verimliliğe katkı sağlayacak yerli ve yenilikçi bir çözüm sunuyor. Cihaz, ana arı üretimini kolaylaştırarak hem üreticinin iş yükünü azaltıyor hem de koloni kalitesini artırıyor.

OMÜ Öğretim Görevlisi Yusuf Yakut, Harun Baş ve Onur Çolak tarafından geliştirilen "Ana Arı Üretim Aparatı", bal arısı kolonilerinde genç ve sağlıklı ana arıların öneminden yola çıkarak tasarlandı. Akademisyenler, mevcut üretim yöntemlerinin ya yüksek düzeyde uzmanlık gerektirmesi ya da zaman alıcı ve hataya açık olması nedeniyle arıcıların büyük kısmının kendi ana arısını üretemediğini, bu nedenle hazır ana arılar kullanmak zorunda kaldığını belirtiyor.

Genetik uyumsuzluk ve düşük verim sorunlarına çözüm

Hazır ana arıların bölgesel uyumsuzluk, genetik benzerlik ve düşük verim gibi ciddi riskler taşıdığına dikkat çeken ekip, bu sorunlara çözüm olarak geliştirdikleri aparatın, süreci sadeleştirerek herkesin uygulayabileceği pratik bir sistem sunduğunu ifade etti.

Doğaya saygılı, hayvan refahını gözeten yerli tasarım

Altı modüler parçadan oluşan yerli tasarım, ana arının doğal yumurtlama düzenine müdahale etmeden larvaların taşınmasına olanak tanıyor. Bu sayede larvalar zarar görmeden, doğal petek yapısı içinde transfer edilebiliyor. Hem hayvan refahı korunuyor hem de yüksek kaliteli ana arılar yetiştirilebiliyor.

Her düzeyde arıcıya hitap ediyor

Akademisyenlerden alınan bilgiye göre, köylerde hobi amaçlı arıcılık yapan bireylerden, profesyonel üreticilere kadar her seviyede kullanıcıya hitap eden aparat, larva transferinde hata payını ortadan kaldırarak başarı oranını ciddi ölçüde artırıyor. Söylenen bilgilere göre cihazın ergonomik tasarımı, arıcıların işini kolaylaştıracak şekilde düşünülmüş. Geliştirilen aparatın, yerel arı ırklarının korunmasından koloni verimliliğinin artırılmasına kadar pek çok avantaj sağladığına vurgu yapan akademisyenler, bu buluşun sürdürülebilir arıcılık modellerinin yaygınlaşmasına öncülük edeceğini ifade etti.

Ayrıca buluşun patenti de alındı.