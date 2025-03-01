Elazığ Dernekler Federasyonu Yönetimi, bugün oynanacak olan Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi takıma moral ziyaretinde bulundu.

Elazığ Dernekler Federasyon (ELFED) Yönetim Kurulu, bugün oynanacak olan Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi Elazığspor’a moral verdi. Kulüpten ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Arnavutköy Belediyespor maçı öncesinde Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) Genel Başkanı Kazım Gökhan Elgin ve beraberindeki heyet, kamp yaptığımız oteli ziyaret ederek takımımıza başarı dileklerinde bulundu. Bu anlamlı ziyaretleri ve destekleri için kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz. Bulunduğu her platformda Elazığspor’un yanında olan, Elazığlıların birlik ve beraberliğini güçlendirmek adına önemli çalışmalar yürüten ELFED, takımımızın konaklama giderlerini karşılamıştır. Sağladıkları bu kıymetli destekten dolayı Başkan Kazım Gökhan Elgin ve tüm ELFED ailesine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.