Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de yarın evinde oynayacağı Antalyaspor ile ligde 58. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin rekabette 38-8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 58 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 30 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe son maçına Ziraat Türkiye Kupası maçında Gaziantep FK’ya karşı çıkarken, elde ettiği galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Jose Mourinho’nun öğrencileri ligde Antalyaspor’u yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Ligde 58. randevu

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 57 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 38 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi. Rekabette Kanarya’nın 104 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Antalya’da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Fenerbahçe rekabette son 10 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 10 lig maçını kaybetmedi. Üst üste son 5 maçta hanesine 3’er puan yazdıran sarı-lacivertliler, bu süreçte 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kanarya bu maçlarda 19 gol kaydederken, kalesinde ise 8 gol gördü. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019’da İstanbul’da 1-0’lık sonuçla aldı.

17 maçlık yenilmezlik serisi

Derbide aldığı beraberlikle ligde 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, oynadığı son 17 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini 11 Aralık 2024’te Athletic Bilbao karşısında alan Jose Mourinho’nun öğrencileri, 10’u Süper Lig, 4’ü UEFA Avrupa Ligi, 3’ü de Türkiye Kupası olmak üzere son 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Fenerbahçe bu süreçte 43 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Jose Mourinho cezalı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbinin ardından sevk edildiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 4 maç ceza aldı. Tahkim Kurulu tarafından cezası 2 maça indirilen Mourinho, yarın takımının başında sahaya çıkamayacak. Portekizli teknik adam, müsabakayı tribünden takip edecek.

Emre Belözoğlu, eski takımına karşı

Fenerbahçe’de 2008-2015 ve 2019-2020 yılları arasında forma giyen Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak eski takımına rakip olacak. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde ayrıca 2020-2021 sezonunda sportif direktör ve teknik direktör olarak da görev yaptı. Emre Belözoğlu, Başakşehir ve MKE Ankaragücü’nü çalıştırdığı dönemlerde 4’ü Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere sarı-lacivertlilerle 6 kez rakip oldu. Belözoğlu’nun takımları 2 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu sezona Alex de Souza yönetiminde başlayan Antalyaspor’da 20. hafta öncesi Emre Belözoğlu takımın başına geçti. Kırmızı-beyazlılar, 44 yaşındaki teknik direktör yönetiminde 6 haftada 9 puan topladı.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak.