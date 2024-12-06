Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Karacabey Belediyespor’un konuğu olacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 15. haftasında Elazığspor, Karacabey Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta evinde Bucaspor 1928’i mağlup ederek 4. sıraya yerleşen bordo-beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarına hafta içi Türkiye Kupası’nda Menemen FK ile oynadığı maçtan sonra İzmir’de hazırlandı. Cumartesi günü Bursa’ya gidecek olan Elazığspor’da tek eksik kupa maçında kırmızı kart gören Umut Uzun oldu.

8 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı’nda oynanacak maçı Şanlıurfa bölgesinden Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Öte yandan Elazığspor, geçtiğimiz hafta oynanan Bucaspor 1928 maçından ötürü PFDK tarafından 60 bin TL para cezası aldı. Aynı eylemin 4. kez gerçekleşmesi dolayısıyla bu cezayı alan bordo-beyazlılar, olası aynı ceza durumunda seyircisiz oynama cezası alacak.

23 Elazığ FK, Kemerkent Bulvarspor’u ağırlayacak

Nesine 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden 23 Elazığ FK ise pazar günü Doğukent Stadı’nda Kemerkent Bulvarspor’la karşılaşacak. Saat 14.00’te başlayacak maçı Ankara bölgesinden Hakan Aktaş yönetecek.