İlçede devam eden doğalgaz çalışmalarını yerince inceleyen Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı; "Koçarlı’da doğalgaz kullanmayan ev kalmayacak" dedi.

İlçe genelinde başlatılan doğalgaz altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, doğalgaz çalışmalarını yakından takip ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek doğalgaz firması yetkililerinden bilgi alan Başkan Arıcı, Koçarlı’da doğalgaz girmeyen ev kalmaması için doğalgaz firması ve ASKİ ekipleriyle uyum içinde çalıştıklarını belirtti. Doğalgaz kullanımını ilçenin her köşesine ulaştırılması için yoğun bir mesai harcadıklarını vurgulayan Başkan Arıcı; "Şuan itibariyle Orta Mahalle ve Yeni Mahalle’de doğalgaz olmayan sokak ve caddelerde çalışmalar devam ediyor. Firma yetkililerinden aldığımız bilgilere göre ise 10 gün içerisinde de çalışma yapılan sokaklarda doğalgaz kullanılmaya başlanacak. Abonelik işlemi biten evler 10 gün içerisinde doğalgaz kullanabilecekler” diye konuştu.

Koçarlı’nın yaşam kalitesini yükseltmek ve daha modern ve konforlu bir yaşam sunmak için çalıştıklarını da söyleyen Başkan Arıcı, “Koçarlı’nın her köşesine doğalgazı ulaştırana kadar durmayacağız. Halkımızın desteğiyle ilçemizi daha modern bir görünüme kavuşturacağız" dedi.