Elazığspor’un evinde oynadığı Yeni Mersin İdman Yurdu maçında 76 yaşındaki Muhsine Akarsu da tribünde yer aldı ve takımını destekledi.

Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 34. haftasında evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile karşılaştı. Karşılaşmayı tamamen dolu tribünler önünde oynayan Elazığspor’un tribünlerinde 76 yaşındaki Muhsine Akarsu’da yer aldı. Oğlu Osman Akarsu’dan maça gitmek istediğini söyleyerek bilet almasını isteyen Muhsine nine, oğluyla birlikte maça giderek tribündeki yerini aldı. Elazığspor’un 83. dakikada attığı gole de bir hayli sevinen Muhsine nine takımının maçı 1-0 kazanmasıyla evine mutlu bir şekilde döndü.