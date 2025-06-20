Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlik çerçevesinde 21 öğrenci, Çanakkale’de bulunan tarihi yerler ve şehitlikleri gezdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, ‘Genç Adımlar Kampa-9’ projesi kapsamında Çanakkale gezisi organize edildi. Bu çerçevede Elazığ Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü öncülüğünde kent genelindeki 5 okulda 21 öğrenci ve 1 tarih öğretmeni proje katılım sağladı. Gerçekleştirilen proje kapsamında Çanakkale’de bulunan tarihi yerler, şehitlikler ve müzeler rehber eşliğinde ziyaret edildi.

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Gençlerde farkındalık oluşturulması adına çalışmalara devam edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA