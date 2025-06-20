Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında ev işçilerinin meslek standartlarının belirlendiği Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama protokolü imzalandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen ev işçileri örgütlenme çalışması kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama protokolü imzalandı. Bu çerçevede ev işçilerinin meslek standardına ulaşması amaçlanacak.

HAK-İŞ Konfederasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen ev işçileri örgütlenme çalışması kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama protokolü imzalandı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan tarafından imzalanan Protokol kapsamında hazırlanacak olan Ulusal Meslek Standardının Resmin Gazete’de yayımlanmasının ardından Ev İşçileri Ulusal Meslek Standardına kavuşmuş olacak. Protokol kapsamında hazırlanacak Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik ile Ev İşleri Yardımcısı mesleğinde belgelendirme faaliyetleri de başlayacak.

"Kayıt dışıyla mücadelede sorumluluk üstleniyoruz"

Programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, kayıt dışı istihdamla mücadele, ev işçilerinin örgütlenmesi ve meslek standartlarının belirlenmesi ilişkin açıklamalarda bulundu. Arslan, Türkiye’nin uzun süredir çözüm bekleyen kayıt dışı istihdam sorununa değinerek, "Türkiye’nin esasında çok önceden çözmesi gereken kayıt dışıyla mücadele konusundaki eksiklerimizin farkındayız. Bununla ilgili de HAK-İŞ konfederasyonumuz ve sendikalarımız bu mücadelede devletimiz gibi sorumluluk üstleniyor. HİZMET-İŞ Sendikası olarak Avrupa Birliği projesi kapsamında apartman görevlilerine yönelik önemli bir projeyi hayata geçirmiştik. Uzun yıllardır ev işçilerinin durumu da gündemimizde. Kapıcılar gibi bu alanda kapsamlı saha araştırmaları yürüttük. İki yıla yakındır bu saha çalışması çok ciddi karşılık buldu" dedi.

"60 binden ev işçisi sendikamız çatısı altında"

Arslan, ev işçilerinin sendikal örgütlenmenin uluslararası standartlara da uygun şekilde ilerletildiğini belirterek, "Şu anda 60 binin üzerinde ev işçisi sendikamızın çatısı altında. Biz aynı zamanda uluslararası literatürü de olan, uygulamaları da takip ediyoruz. Özellikle gelişmiş AB ülkeleri ve diğer dünya ülkelerinde bu alanda önemli ilerlemeler kaydetmiş durumda. ILO’nun 189 Sayılı Sözleşmesi’nin yaklaşık 30 ülkede imzalandı. Türkiye olarak bu alanda geç kaldığımızın farkındayız" açıklamasında bulundu.

Türkiye’de OECD ortalamasının iki katı düzeyinde kayıt dışı istihdam oranı olduğuna işaret eden Arslan, "Ev işçileri örgütlenmesiyle, ülkemizdeki kayıtdışı istihdamın azaltılmasında sorumluluk alıp katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eşit vatandaşların hakları eşit olmalı"

Anayasal eşitlik vurgusu yapan Arslan, bütün vatandaşların ekonomik ve sosyal haklarının asgari düzeyde karşılanması gerektiğini dile getirerek, "Ev işçilerinin insan onuruna yaraşır bir işte çalışmaları ve onların yaptıkları işlerin de uluslararası literatüre ve ülkemizin hukuk literatürüne uygun şekilde olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Ev işçilerinin yüzde 95’i kadın"

Arslan, TÜİK verilerine göre Türkiye’de 1 milyon 310 bin kişinin ev işçisi statüsünde çalıştığını ve bunların yüzde 95’inin kadın olduğunu ifade ederek, ev işçilerinin büyük kısmının kayıt dışı olduğuna dikkati çekti. Arslan, "MYK ile yaptığımız bu protokol, ev işçileriyle ilgili attığımız adım tarihi bir adımdır. Protokolle birlikte ev işçileri, ulusal meslek standardı ve yeterlilik belgelerine kavuşacak. Bu süreç kayıt dışılıkla mücadelede önemli bir eşik olacak. Ev işçilerin örgütlülük haklarını sağlamış olacağız. İş Kanunu kapsamına girdiklerinde sendikalara da üye olacaklar" ifadelerine yer verdi.

"Üç temel konuda dönüşüm başlıyor"

Genel Başkanımız Mahmut Arslan, ev işçileri örgütlenmemizde yapılan çalışmaların üç temel alanda dönüşüm sağlayacağını belirterek, "Bunlar; kayıt dışılığın kayıt altına alınması, insan onuruna yaraşır çalışma şartlarının sağlanması ve sendikal örgütlülüğün artırılmasıdır. Bu üç temel konunun başlangıcı. Göreceksiniz hızla bu değişimi gerçekleştireceğiz" dedi.

"Tarihi bir imzanın altına hep birlikte attık"

Arslan, HİZMET-İŞ’in bu alandaki uzun süreli çalışmalarının bu protokolle taçlandığını ifade ederek, "Sendikamızın yaptığı çalışmaların bugün nihayete erdiğini görmek mutluluk verici. Sendikamızın iktisadi kuruluşunun uzun zamandır ev işçileri konusunda çok kıymetli emeği var. İnşallah gelecekteki ev işçilerinin standartlarının oluşturulması, İş Kanunu kapsamına girmesi, insan onuruna yaraşır bir işte çalışmalarını sağlayacak adımların başlangıcını hep birlikte attık" değerlendirmesinde bulundu.

Programa HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan’ın yanı sıra, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı Mustafa Necmi İlhan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı ve HAK-İŞ, HİZMET-İŞ ve MYK uzmanları katıldı.