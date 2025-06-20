Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Elazığlı sporcular önemli dereceler elde etti.

Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası 17-19 Haziran tarihleri arasında Sivas’da düzenlendi. Elazığlı sporcular mücadele ederek önemli dereceler elde etti. 5 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Minikler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Elazığlı sporcular büyük bir başarıya imza attı. Sporculardan Muhammed Abdulkadir Çelik Türkiye şampiyonu, M. Hasan Hüseyin Çelik Türkiye ikinciliği, Muhammed Kerem Zengin ve Sara Savaşçı ise Türkiye üçüncülüğü elde ederek şehre madalya kazandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizde modern standartlara sahip iki ayrı güreş tesisimiz bulunmakta ve güreş branşına büyük önem vermekteyiz. Elazığ’ın güreş altyapısı oldukça güçlü. Bu gücü daha da pekiştirmek amacıyla koordineli bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, güreşin yaygınlaşması, kulüp sayısının artırılması ve Elazığ’dan milli takımlara daha fazla sporcu yetiştirmektir" dedi.