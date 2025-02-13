Elazığ’da yoğun kar yağışından dolayı 4 ilçede okullar tatil edilirken, 5 ilçede de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

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Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ il merkezinde, bağlı köylerinde ve Ağın ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitim-öğretime devam edilecektir. Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar ve Palu ilçelerinde sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken; Sivrice, Alacakaya, Arıcak ve Maden ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: iha