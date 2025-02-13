Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden mevcut kar yağışı, gece boyunca kar yağma ihtimali ve sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İl genelinde 14 Şubat 2025 Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında ilk ve orta öğretim düzeyindeki eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.