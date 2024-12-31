Elazığ’da kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından, her kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de doğaya yem bırakma çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çerçevede kar yağışının yoğun olarak kendini gösterdiği Harput’un yüksek kesimlerinde yemleme faaliyeti yürütüldü. Gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde 300 kilo kırık arpa ve 550 kilo kuru ot olmak üzere toplam 850 kilo doğaya yem bırakıldı.