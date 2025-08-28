Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı döneminde Elazığ’da öğrencilere 1 milyon 216 bin 687 ders kitabı dağıtılacak.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da okulların açılmasına sayılı günler kala İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu yıl okul öncesi, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6 ile lise seviyesinde 9 ve 10’uncu sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı. Bu yıl Elazığ’da okul öncesi için 36 bin 459, ilköğretim için 693 bin 759, ortaöğretim için 489 bin 053, özel eğitim için 7 bin 416 olmak üzere toplam bin 637 farklı dersten oluşan 1 milyon 216 bin 687 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi.

2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" kapsamında bugüne kadar bakanlıkça ülke genelinde 4 milyar 322 milyon 651 bin 685 ders kitabı, Elazığ genelinde ise 32 milyon 565 bin 687 ders kitabının dağıtımının yapıldığı bildirildi. Bakanlık tarafından gönderilen kitaplar, 8 Eylül’de ders başı yapacak öğrencilerin sınıflarında bulunan sıraların üstüne bırakıldı.