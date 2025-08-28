Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alandaki yangın, ekiplerin hummalı çalışmasıyla enerjisini kaybetti. Yangın söndürme çalışmasına 5 helikopter, 4 söndürme uçağı, 151 araç ve 718 personel katılıyor.

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Fethiye Mahallesindeki ormanlık alanda başlayan orman yangını, Marmaracık ve Seymen mahallelerini de tehdit etmişti. Çiftlikteki hayvanlar ekipler tarafından kurtarılırken, yangına havadan ve karadan mücadeleyle enerjisinin önüne geçildi.

Alevleri kontrol altına almak için 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile müdahaleye devam ediyor.