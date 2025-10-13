Elazığ’da 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında çalışma yapıldı.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhise dikkat çekmek ve bilinç oluşturmak üzere Beyyurdu Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakinlerine yönelik etkinlik düzenlendi. 4 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından stant çalışması şeklinde gerçekleştirilen etkinlik sırasında meme kanseri taraması yapılarak, dağıtılan el broşürleri eşliğinde Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM), risk faktörleri ve belirtileri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.