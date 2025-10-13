13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında, Antalya genelinde "deprem tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

Ekim ayı "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, Antalya’da tüm okullarda eş zamanlı "deprem tahliye tatbikatı" yapıldı. Kepez Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen tatbikata Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş’te katıldı. Eriş, Tatbikat öncesi öğrencilerle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), UMKE, AFAD, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma ve STK’ların arama kurtarma birimleri tarafından oluşturulan stantları gezdi. Öğrenciler, deprem başta olmak üzere doğal afetlerde arama kurtarma görevlerinde kullanılan ekipmanlar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, sınıfları ziyareti sırasında çalan deprem alarmı ile öğrencilerle birlikte ‘Çök-Kapan-Tutun’ taktiği ile masaların altına girerek gerekli tedbiri aldı. Tatbikat gereği oluşturulan simülasyonda okulda görevli öğrenciler depremin sona ermesi ile birlikte okulun tahliyesi için tek tek sınıflara girerek öğrencileri yönlendirdi. Kısa sürede öğrencilerin okul bahçesinde toplanmasının ardından sınıf öğretmenleri tarafından sayım yapılarak eksik ve yaralı öğrenci olup olmadığı kontrol edildi. Bu sırada deprem sırasında yaralan bir öğrenciyi temsil eden cansız manken görevli öğrenciler tarafından sedye ile taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında öğrencilere uygulamalı eğitim verilmesi amacıyla Türkiye ve il genelinde tatbikatlar düzenlendiğini belirten Eriş, "Acil afet yardımı ile ilgili tüm kurumların desteği ile çocuklar uygulamalı bir şekilde okullarında böyle bir risk durumunda neler yapmaları gerektiğini öğrenmiş oldular. Bu tatbikatın çok önemli bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Depremi maalesef yaşıyoruz, önemli olan buna hazırlıklı olabilmek" dedi.