Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı et kesimhanelerinde denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımını desteklemek amacıyla kent genelinde faaliyet gösteren kayıtlı ve onaylı kırmızı et kesimhanelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde etin kesim süreçleri, hijyen uygulamaları ve teknik düzenlemeler yerinde incelenerek işletme sorumlularından bilgi alındı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.