Darıca’da 7 Temmuz’da gerçekleştirilecek "Çocuk Atölyeleri" programı için başvurular başladı.

Darıca Belediyesi, yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmek isteyen 3-6 yaş grubu çocuklara yönelik "Çocuk Atölyeleri" programını başlatıyor. Sınırlı kontenjan ile gerçekleştirilecek olan bu özel atölye çalışmaları için kayıtlar 6 Temmuz tarihine kadar alınacak. Atölye programı ise 7 Temmuz’da başlayacak. Çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan atölye çalışmaları kapsamında; sanat, masal, ritim atölyesi ve geri dönüşüm atölyesi programları yer alıyor. Katılım sağlayan her çocuk, 1 ay boyunca tüm atölyeleri deneyimleme fırsatı bulacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, "Çocuklarımızın hayal gücünü destekleyen, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle dolu bir yaz diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Atölyeler hakkında bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenlerin detaylı bilgi almak için Darıca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçebilecekleri belirtildi.