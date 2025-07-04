Yüzde 78 ormanla kaplı Adana’nın Feke ilçesinde yangınlara karşı çevresel farkındalık oluşturmak amacıyla kamu görevlileri atıkları topladı.

Feke Kaymakamlığı koordinesinde ilçedeki kamu kurumlarında görev yapanlar orman yangınlarına karşı duyarlılık oluşturmak ve çevre bilincini artırmak için bir araya geldi. Ormanlık alanlarda tüm kurumlardan katılımla çevre temizliği çalışması yapıldı. Kaymakam Feyza Yılmaz başta olmak üzere belediye, kurum müdürleri, emniyet, jandarma ve orman ekiplerinin de katılımıyla yapılan çalışmada torbalarca şişe gibi atıklarla çöp toplandı. İlçenin baraj gölü kıyısında yapılan temizlik çalışmasıyla zararlı atıklar toplanarak çevre kirliliğinin yanı sıra yangına karşı önlem alındı.

Feke Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada: "Yüzde 78’i orman arazisiyle kaplı olan ilçemizde bu doğal zenginliği korumak adına çevresel farkındalık faaliyetlerine büyük önem verilmektedir. Zararlı atık maddelerin orman yangınlarına yol açabileceğine dikkat çekmek ve çevre temizliğine katkı sağlamak amacıyla, ilçemizde görev yapan tüm kamu görevlileri ile temizlik çalışması gerçekleştirdik" denildi.