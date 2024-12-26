Elazığ’da jandarma ekipleri vatandaşları KADES ve trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde asayiş ve huzuru sağlamanın yanı sıra bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu çerçevede Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Maden ilçesinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellere KADES Uygulaması tanıttı. Jandarma Trafik Timleri ise Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Elazığ Karayolları 82. Şube Şefliği Havik Bakım Evinde görevli personele genel trafik güvenliği kuralları, emniyet kemeri kullanımı önemi, aşırı hızla mücadele ve hız kuralları olmak üzere birçok konuda seminer verdi.