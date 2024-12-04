Elazığ’da bir okulda ‘Gıda Güvenilirliği ve Su Verimliliği’ eğitimi düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Öğrenci Eğitimleri’ kapsamında, Şehit Eyüp Emre Kan İlkokulu’nda etkinlik gerçekleştirildi. Gıda ve Yem Şube Müdürü ve teknik personel tarafından toplam 65 öğrenciye ‘Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek’ hedefi doğrultusunda ‘Gıda İsrafı, Gıda Kaybı ve Gıdanı Koru’ ve ‘Su Verimliliği ile İsrafı’ konularında eğitimler verildi. Eğitimler ile öğrencilerin gıda israfına karşı duyarlı olmaları ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları kazanmaları hedeflendi.

Eğitimler sonunda öğrencilere, bakanlığın hazırladığı ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ temalı bileklikler hediye edildi.