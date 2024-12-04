AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz'de Antalya Gazipaşa açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntıyı 4,6 büyüklüğünde kaydetti. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar paniğe neden oldu.BURSA (İGFA) - AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4,6 büyüklüğünde Deprem meydana geldiğini açıkladı. 

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Birçok kullanıcı depremi hisseder hissetmez sosyal medya hesabından yaşadıkları korkuyu aktardı.

Kaynak: igf