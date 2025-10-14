Elazığ’da Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca, uğradığı pompalı tüfekli saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Rızaiye Mahallesi Asya Sokak üzerinde bulunan Günışığı Gazetesi önünde çardakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Nafiz Koca, çardakta oturduğu sırada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Şahıs olay yerinde kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan gazeteci Koca, ambulansla Üniversite Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.