Elazığ’da ‘Dilimizin Zenginlikleri’ projesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Türkiye genelindeki tüm eğitim kademelerine yönelik hayata geçirilen ‘Dilimizin Zenginlikleri’ projesi, Elazığ’da da hayata geçirildi. Anadilin derinliklerini ve zenginliklerini öğrencilere öğretmeyi hedefleyen proje çerçevesinde ‘Sözlük’ ve ‘En İyi Cümle-Afiş’ konulu yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere belgelerini ve ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit verdi.

Öğrencilere ve danışman öğretmenlerine başarılarından dolayı teşekkür eden Yiğit, ödül programının sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.