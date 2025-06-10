Elazığ’da son 1 haftada 228 olay meydana gelirken, 220 şahıs yakalandı. Şahıslarda 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Valiliği, son 1 haftalık asayiş verilerini paylaştı. Buna göre son bir haftada 228 olay meydana gelirken, 220 şahıs yakalandı ve şahıslardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş uygulamalarında 85 bin 601 şahıs ve 50 bin 220 araç kontrol edildi. Aranması olan 751 şahıs yakalanırken, 18 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 238 araca cezai işlem uygulanırken 276 araç trafikten men edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 4 adet tabanca, 6 adet fişek, 9 adet kesici alet, 1 adet tüfek, 2 adet hassas terazi, 4 adet cep telefonu, 2 adet emtia, 450 adet tütün ambalajı, 111 bin 650 adet makaron, 286 kilo kıyılmış tütün, 6 adet sigara sarma makinesi ve bin 612 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 20 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 16 gram kannabinoid, 178 adet uyuşturucu hap, 1 adet sentetik ecza ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği bildirildi. Kentte meydana gelen 42 trafik kazasında ise 96 kişinin yaralandığı aktarıldı. Aynı zamanda kaybolan 8 şahıs, 1 adet motosiklet ve 1 adet otomobilin bulunduğu öğrenildi.