Fırat Üniversitesi (FÜ) ev sahipliğinde 3 gün sürecek olan 7. Uluslararası Dirençlilik Kongresi, bugün düzenlenen programla başladı.

FÜ ev sahipliğinde "Geçmişten Ders Alarak Yeniden Yapılanma" mottosuyla düzenlenen 7. Uluslararası Dirençlilik Kongresi başladı. 3 gün sürecek olan kongrede afet yönetimi, toplumsal dayanıklılık, şehir planlaması ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular ele alınacak.

Etkinlikte, afet sonrası yeniden yapılanma süreçlerinde medyanın, yerel yönetimlerin ve toplumun rolü de tartışıldı. Öte yandan, kongre boyunca düzenlenecek olan paneller, sunumlar ve çalıştaylarla farklı disiplinlerden bilim insanları bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Gerçekleştirilen kongrenin önemine değinen Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Afetlere hazırlık, dirençlilik kavramı her geçen gün çok daha büyük bir önem taşıyor. Öncelikle afetten artık sadece depremleri anlamıyoruz, heyelanları anlamıyoruz. Şehirleşen dünya içerisinde şehirlerde ortaya çıkan yepyeni felaketler de görüyoruz. Şehirsel diye bir kavram artık gündemimize girmeye başladı. Dolayısıyla da hazır olmak, dirençli olmak ve her şeyden önce bu yapı storunu tekniğe, bilime ve fenne uygun yapmak büyük bir önem taşıyor" dedi.

Ortak gayelerinin dirençli şehirler oluşturmak olduğunu vurgulayan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Nice değerleri bağrında yaşatan bu şehir aynı zamanda büyük depremlerle sınanmış bir şehirdir. Bugün burada ilmin, bilimin ışığında bu gerçeklerle nasıl yaşayacağımızı ve neler yapmamız gerektiğini konuşmak için bir aradayız. Bu buluşma hepimizin ortak sorumluluğu olan afetlere karşı dirençli şehirler oluşturma hedefi açısından son derece kıymetli bir adımdır. Zira ortak gayemiz daha güçlü, dirençli ve afetlere daha dayanıklı şehirler inşa etmektir" şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise "Bizler için önemli olan, bu yaşadığımız tecrübeleri avantaja dönüştürebilmek. Bu anlamda Elazığ’da bu kongrenin düzenleniyor olmasını çok önemli buluyorum. Çünkü, Elazığ kadar hem yakın tarihte bu tehlikeleri yaşayan hem hazırlığını yapmış ve tekrar yeniden dönüşümü, dirençli şehri oluşturmak anlamında adımlar atmış bir şehir olmasını çok önemli buluyorum. Burada 3 gün boyunca afetten konuşacağız. Afet dediğimiz zaman aslında bir tehlike kavramı var, afet tehlikesi. Özellikle, Türkiye’nin bulunduğu iklim şartlarına ve coğrafyaya baktığımız zaman çoklu tehlikelerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu bizim değiştiremeyeceğimiz faktör. Ama zarar görme riski dediğimiz zaman aslında tehlikenin yanına iki tane daha kavram geliyor. Bunlardan bir tanesi maruziyet, bir tanesi de dirençlilik kavramı. Eğer dirençliliğimizi arttırabilirsek, eğer maruziyetimizi azaltabilirsek ne kadar tehlike, afet tehlikesi olursa olsun zarar görme riskini azaltmamız son derece mümkün olacak" diye konuştu.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin de "Bizim için de çok kıymetli bir faaliyet oldu, 7. kez yapılıyor olması çok özel. Dirençlik bizim için şu an müdahaleden çok daha kıymetli bir hadise. Risk azaltma ile ilgili hususlar afetin yönetiminde en büyük önceliğimiz olduğu için biz kendimizi hep müdahale olarak ikinci planda tutmayı hatta bize hiç iş düşmemesini arzu eden bir ekibiz. İnşallah, risk azaltma ile ilgili ve dirençlik ile ilgili hem kongreler hem çalışmaları hem akademik faaliyetleri hem de il risk azaltma planlarıyla illerimizdeki riskleri azaltmaya yönelik çalışmaları öncelersek müdahaleyle ilgili işleri ikinci plana o zaman bırakmış oluruz diyoruz. Burada gerek Elazığ için gerekse ülkemiz için çok kıymetli çalışmaları hocalarımızdan, konuşmacılarımızdan dinleme fırsatı bulacağız" dedi.

Kongreye, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurul Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yapı ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Kazım Gökhan Elgin, ELFED Genel Başkanı Kazım Gökhan Elgin, Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Taha Çakmak, FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, FÜ Öğretim Üyesi Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Esat Alyamaç, yurt içinden akademisyen, uzman ve öğrenciler katıldı.