Elazığ Kent Müzesi’ne dinozor kostümüyle gelen 17 yaşındaki lise öğrencisi, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Çocuklar hem fotoğraf çektirdi hem de Elazığ yöresine ait alanda, dinozorla birlikte halay çekti.

Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Elazığ Kent Müzesi, şehrin geçmişine ışık tutan eserleriyle vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Eski Valilik Konağı’nda oluşturulan müze, Cumhuriyet dönemi objeleri, geleneksel el sanatları, Harput kültürü, Elazığspor köşesi ve tematik alanlarıyla ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Kent Müzesi, bu kez sıra dışı bir ziyaretçiyi ağırladı.

Dinozor kostümü giyen 17 yaşındaki lise öğrencisi Arda Karaboğa, müzeyi gezmeye gelince hem çocukların hem de büyüklerin ilgisini topladı. Müze ziyaretine gelen vatandaşlar, dinozor kostümlü genci görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle çocuklar, dinozorla hatıra fotoğrafı çektirip Elazığ yöresine ait alanda halay çekti.

Müzeyi gezmeye gelen Elif Naz Gündoğdu, "Bugün Elazığ’daki müzemizi ziyarete geldim. Gezdim, eski zamanı andırıyor. Bizi çok duygulandırdı, çok güzel. Atatürk ile ilgili şeyler de vardı. Dinozor da çok güzeldi, beğendim. Çok komik olmuş, çok güzeldi ve dikkat çekti" dedi.

Bir diğer ziyaretçi Ahmet Eren Öğretmen, "Öncelikle bu müzeyi yapan ve katkısı geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayatımda görmediğim eski şeyleri burada görüyorum. Mesela okul üniforması, birçok tarihi şey görüyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir dinozor gördüm. Dinozoru görmem biraz şaşırttı. Sosyal medyada görüyordum ama çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Dinozor kostümüyle müzeyi gezen Arda Karaboğa ise "Lise öğrencisiyim. Elazığ’da hiç aktivite olmadığını gördüm. Ondan sonra dinozor kostümünü sipariş ettim. Etrafta çocukları eğlendiriyorum ve müzeleri geziyorum. İlk defa bu müzeye geldim ve çok güzel bir müze. Tarihimizi öğreniyoruz. Elazığspor’un geçmişini öğreniyoruz. Gençlere çok iyi bir örnek olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Beni gören herkes seviniyor, şaşırıyor. Böyle dinozoru ilk defa görüyorlar. Fotoğraf çekiniyoruz, mutlu oluyorlar" diye konuştu.