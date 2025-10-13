İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bir ticari taksinin arka plakasını kapatarak trafikte seyir halinde bulunması dikkat çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de trafikte seyir halinde olan bir ticari taksinin arka plakasını kapatarak yoluna devam etmesi görenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 34 TDV 78 plakalı ticari taksinin arka taraftaki plaka kısmının üzeri okunmayacak şekilde kapatıldığı görüldü. Plakanın, kameralar tarafından tespit edilip ceza kesilmemesi için kapatıldığı iddia edildi.