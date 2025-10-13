Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde doğaseverleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Çamlıhemşin Esnaf Kefalet Kooperatifi Müdürü Eyüphan Zararsız, Sırt Mahallesi’nden ilçe merkezine yaya olarak inerken ilginç bir görüntüyle karşılaştı. İlçeye yakın Kavak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda hareketlilik fark eden Zararsız, cep telefonuna sarıldı ve beyaz renkli bir anne ayı ile üç yavrusunu görüntülemeyi başardı. Bölge halkı tarafından ilk kez beyaz bir ayının görülmesi, büyük merak uyandırdı.

Eyüphan Zararsız yaptığı açıklamada, "Ben aslında bu beyaz ayıyı birkaç kez görmüştüm ama hiç görüntüleyememiştim. Bugün şanslıydım, tam ormandan geçerken karşıma çıktılar. Fakat yakınlarda gelen bazı gürültülerden etkilenip hızla uzaklaştılar. Aslında daha yakınıma geliyorlardı. Beni birkaç kez gördüler ama hiç ürkmediler. Ben de onları rahatsız etmemeye, korkutmamaya özen gösterdim. Yaprakların arasından gürgenlerden düşen çekirdekleri yiyorlardı. Gayet sakindiler" dedi.

Uzmanlar, Çamlıhemşin gibi yoğun orman örtüsüne sahip bölgelerde zaman zaman beyaz ya da açık renkli boz ayıların görülebileceğini belirtiyor. Ancak bu olay, bölgedeki ilk beyaz ayı görüntüsü olması bakımından dikkat çekiyor.