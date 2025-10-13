ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ziyareti öncesinde başta Batı Kudüs olmak üzere birçok noktada olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Ziyaret kapsamında çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, Trump’ın konuşma yapacağı İsrail Parlamentosu Knesset ve çevresinde yoğun hareketlilik gözleniyor.

