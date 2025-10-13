Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya çalışan Kahramanmaraş’ta, şehir merkezinde hummalı bir şekilde yeniden yapılanma süreci hızla sürüyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremlerinin merkezi Kahramanmaraş’ta binalar güvenle yükselmeye devam ediyor. Depremin merkez üssü olan kentte çalışmalar 7/24 esasına göre sürdürülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle yapılan konutların inşaatı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Depremin ardından başlatılan kalıcı konut ve iş yeri inşaatları, hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün koordineli çalışmasıyla hızla ilerliyor. Vatandaşlar, enkazdan umuda uzanan bu değişimi her gün gözleriyle izliyor. Bölgede yapılan yeni deprem konutları, modern teknik standartlara uygun ve depreme dayanıklı şekilde inşa ediliyor. Vatandaşlar, devletin deprem bölgesinde gücünü en sağlam şekilde gösterdiğini belirtiyor.

Vatandaşlardan İrfan Çelik, deprem sonrası inşaat çalışmalarının çok hızlı ilerlediğini ve yapılan binaların güvenli olduğunu ifade ederken, Mehmet Çanak da Türkiye’deki yerinde dönüşüm ve toplu konut çalışmalarının dünyada örneğinin olmadığını vurguladı.

Çelik, "Gelişmeler olumlu. Devlet, milleti mağdur etmemek için elinden geleni yapıyor. Her yerde çalışan görevliler var ve vatandaşlara yardımcı oluyorlar. Devlet işini en iyi şekilde yapıyor, Allah razı olsun" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Çanak ise "Bu süreçte başta Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a canı gönülden teşekkür ederim. Dünyada afet yaşayan ülkelerde ne yerinde dönüşüm ne de toplu konut yapımı devlet eliyle halka sunuluyor. Bu uygulama sadece Türkiye’de var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.